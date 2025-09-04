Inscription
#Essais

Almanach du chien

Les créations du pélican

ActuaLitté
L'Almanach du Chien est un guide amusant et informatif pour les amoureux des chiens. Il inclut des conseils pour comprendre le comportement canin, connaître les méthodes d'éducation, découvrir les différentes races, des astuces pour les nourrir et les éduquer, et des anecdotes sur les chiens. Voici quelques chapitres que l'on retrouve dans un cet almanach : Comportement canin : Explications sur les comportements typiques des chiens et comment les comprendre. Les méthodes d'éducation : Renforcement positif. Activités préférées des chiens : Idées pour divertir votre chien et stimuler son intelligence. Conseils de soins : Informations sur l'alimentation, l'hygiène et la santé des chiens. Races de chiens : Présentation des différentes races, avec leurs caractéristiques et leurs besoins spécifiques. Histoires de chiens : Anecdotes ou récits touchants sur des chiens célèbres ou des histoires de sauvetage. Découvrez un chien par mois, des plus connus au plus rares, votre futur compagnon vous attend peut-être dans cet ouvrage.

Par Les créations du pélican
Chez Les Créations du Pélican

|

Auteur

Les créations du pélican

Editeur

Les Créations du Pélican

Genre

Calendriers adulte

Almanach du chien

Les créations du pélican

Paru le 04/09/2025

128 pages

Les Créations du Pélican

12,90 €

ActuaLitté
9782374008455
