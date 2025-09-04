Inscription
Almanach des fous du tracteur

Jany Huguet

L'Almanach Tracteurs est une ressource intéressante pour les passionnés de l'agriculture et des machines agricoles. Il contient des informations sur les différents types de tracteurs, leur entretien, des conseils d'utilisation, ainsi que des données historiques sur l'évolution de ces machines essentielles On y trouve une multitude d'informations : Guide d'achat : Conseils pour choisir le bon tracteur en fonction de vos besoins agricoles. Entretien et réparation : Astuces pour maintenir votre tracteur en bon état de fonctionnement et effectuer des réparations de base. Modèles et marques : Présentation des différents modèles de tracteurs, avec leurs caractéristiques et spécificités. Technologies modernes : Informations sur les innovations récentes dans le domaine des tracteurs, comme l'agriculture de précision et les tracteurs électriques. Histoire des tracteurs : Un aperçu de l'évolution des tracteurs au fil des décennies et leur impact sur l'agriculture

Par Jany Huguet
Chez Les Créations du Pélican

Auteur

Jany Huguet

Editeur

Les Créations du Pélican

Genre

Calendriers adulte

Almanach des fous du tracteur

Jany Huguet

Paru le 02/10/2025

128 pages

Les Créations du Pélican

12,90 €

9782374008325
