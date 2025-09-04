L'Almanach du Potager est un outil précieux pour les jardiniers, qu'ils soient novices ou expérimentés. Il fournit des informations essentielles sur les cycles de culture, les meilleures périodes pour semer et récolter, ainsi que des conseils sur l'entretien des plantes. Calendrier de plantation : Indiquant les mois propices pour semer différents légumes et herbes. Conseils de jardinage : Techniques pour améliorer la santé des plantes, comme la rotation des cultures et la lutte contre les nuisibles. Recettes : Suggestions pour cuisiner avec les légumes récoltés. Astuces saisonnières : Informations sur les soins à apporter aux plantes en fonction des saisons.