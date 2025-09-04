Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Une année chez les Français

Carbone, Benedetta d' Incau

ActuaLitté
1970, un an après les premiers pas de l'homme sur la Lune, Mehdi fait sa rentrée au lycée Lyautey. C'est flanqué d'une petite valise et de deux dindons qu'il arrive désemparé au prestigieux lycée français de Casablanca. Pour le jeune garçon avide de savoir, le décalage est rude entre son village au pied des montagnes de l'Atlas et cet établissement où se croisent la bourgeoisie française et marocaine. Alors que s'amorce l'année scolaire, Mehdi va devoir trouver sa voie et s'adapter à cet univers étrange où les cultures se mêlent et se confrontent.

Chez Steinkis

Steinkis

BD jeunesse divers

Paru le 04/09/2025

Steinkis

23,00 €

ActuaLitté
9782368467374
