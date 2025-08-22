L'enfant TDAH décrypté

Elever un enfant avec un TDAH, c'est naviguer entre défis et découvertes. Ce trouble neurodéveloppemental peut profondément affecter les apprentissages, les relations sociales et la vie de famille. Inattention, impulsivité, hyperactivité. ces comportements, souvent mal compris, suscitent de nombreuses questions est-ce lié à son éducation ? Pourquoi est-il si opposant ? comment l'aider à gérer ses émotions ? Cet ouvrage rend le TDAH accessible et concret grâce à une méthode ludique basée sur des personnages Illustrant les processus attentionnels, émotionnels et comportementaux impliqués dans le trouble. Les outils proposés, simples et Imagés, permettent de mieux comprendre les mécanismes du TDAH, de renforcer l'estime de soi de l'enfant et de créer une distance apaisante entre lui et ses difficultés. Ils aident aussi les parents à limiter les répercussions sur la vie scolaire et à retrouver un climat familial serein et complice.