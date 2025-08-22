Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Ce qui n’a pas été écrit et autres nouvelles

Virginia Woolf

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un sélection de huit nouvelles de Virginia Woolf dans une édition enrichie de tous les outils pour se préparer au Bac de français. Les nouvelles : Dans le train, une inconnue a l'air si triste qu'on ne peut s'empêcher d'imaginer son histoire. Dans un groupe d'amies, une énigme se pose : les hommes valent-ils la peine qu'on leur fasse des enfants ? Dans une maison, un couple de fantômes part à la recherche d'un trésor. Dans une rue de Londres, une dame de la haute société se promène au son des coups de Big Ben... Ces huit nouvelles de Virginia Woolf montrent toute la diversité de l'oeuvre de la romancière anglaise, dont l'écriture révèle les flux de conscience et offre une satire mordante de la société anglaise. L'objet d'étude : Le roman et le récit du XVIIIe au XXIe siècle (2de) - Le roman et le récit du Moyen Age au XXIe siècle (1re) L'accompagnement pédagogique : - Une présentation complète pour découvrir l'autrice et comprendre le contexte historique, artistique et littéraire de l'oeuvre - Huit nouvelles de Virginia Woolf en texte intégral - Des axes d'étude avec des questions, des encadrés sur les grandes notions littéraires et une préparation progressive aux épreuves écrite et orale - Des explications linéaires sur des passages clés - Un groupement de textes problématisé : la place des femmes dans la société - le flux de conscience - Une synthèse et des citations clés pour récapituler les enjeux des nouvelles - Méthode : des fiches et des exemples pour se préparer à l'examen - En audio : une épreuve orale complète du Bac pour se mettre en situation - Tout le vocabulaire de l'analyse de texte : récit, tonalités, figures de style

Par Virginia Woolf
Chez Magnard

|

Auteur

Virginia Woolf

Editeur

Magnard

Genre

Lycée

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ce qui n’a pas été écrit et autres nouvelles par Virginia Woolf

Commenter ce livre

 

Ce qui n’a pas été écrit et autres nouvelles

Virginia Woolf

Paru le 22/08/2025

176 pages

Magnard

5,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782210784253
9782210784253
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.