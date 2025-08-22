Ce qui n’a pas été écrit et autres nouvelles

Un sélection de huit nouvelles de Virginia Woolf dans une édition enrichie de tous les outils pour se préparer au Bac de français. Les nouvelles : Dans le train, une inconnue a l'air si triste qu'on ne peut s'empêcher d'imaginer son histoire. Dans un groupe d'amies, une énigme se pose : les hommes valent-ils la peine qu'on leur fasse des enfants ? Dans une maison, un couple de fantômes part à la recherche d'un trésor. Dans une rue de Londres, une dame de la haute société se promène au son des coups de Big Ben... Ces huit nouvelles de Virginia Woolf montrent toute la diversité de l'oeuvre de la romancière anglaise, dont l'écriture révèle les flux de conscience et offre une satire mordante de la société anglaise. L'objet d'étude : Le roman et le récit du XVIIIe au XXIe siècle (2de) - Le roman et le récit du Moyen Age au XXIe siècle (1re) L'accompagnement pédagogique : - Une présentation complète pour découvrir l'autrice et comprendre le contexte historique, artistique et littéraire de l'oeuvre - Huit nouvelles de Virginia Woolf en texte intégral - Des axes d'étude avec des questions, des encadrés sur les grandes notions littéraires et une préparation progressive aux épreuves écrite et orale - Des explications linéaires sur des passages clés - Un groupement de textes problématisé : la place des femmes dans la société - le flux de conscience - Une synthèse et des citations clés pour récapituler les enjeux des nouvelles - Méthode : des fiches et des exemples pour se préparer à l'examen - En audio : une épreuve orale complète du Bac pour se mettre en situation - Tout le vocabulaire de l'analyse de texte : récit, tonalités, figures de style