Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Le symbolisme des degrés maçonniques capitulaires

Sylvie Monpoint

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La suite de l'étude transversale sur les hauts grades maçonniques commencée avec Le Symbolisme des degrés maçonniques de perfection, publié en 2023 par MdV. Il traite des 15e, 16e, 17e et 18e degrés. Devant l'initiée parvenue au 14e grade du R. E. A. A. , une voie nouvelle s'ouvre, celle des quatre degrés dits CAPITULAIRES, qualifiés ainsi car relevant d'un souverain Chapitre. Leur finalité ? Que l'initiée parvienne à incarner l'Esprit dans la réalité quotidienne de ses actes, de ses paroles, de ses pensées ou de sa relation aux autres. Parvenue au 18e grade, celui de Chevalier Rose-Croix, la pratique spirituelle n'est plus une facette de son existence mais le fondement et la finalité de celle-ci. Fidèle à la méthode utilisée dans Le Symbolisme des degrés maçonniques de Perfection (MdV éditeur, 2022), Sylvie MONPOINT suit ici une approche transversale de tout ce qui fait la spécificité de ces degrés (la Légende, la disposition de la Loge, le rite de réception, les décors, les signes et attouchements, les serments, ...) afin de mieux en cerner la finalité et les articulations secrètes. Cette démarche novatrice lui permet de proposer une lecture synthétique nouvelle, et particulièrement enrichissante, de ces quatre degrés maçonniques.

Par Sylvie Monpoint
Chez Maison de vie éditeur

|

Auteur

Sylvie Monpoint

Editeur

Maison de vie éditeur

Genre

Franc-maçonnerie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le symbolisme des degrés maçonniques capitulaires par Sylvie Monpoint

Commenter ce livre

 

Le symbolisme des degrés maçonniques capitulaires

Sylvie Monpoint

Paru le 04/09/2025

224 pages

Maison de vie éditeur

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782355994401
9782355994401
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.