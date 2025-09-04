Le symbolisme des degrés maçonniques capitulaires

La suite de l'étude transversale sur les hauts grades maçonniques commencée avec Le Symbolisme des degrés maçonniques de perfection, publié en 2023 par MdV. Il traite des 15e, 16e, 17e et 18e degrés. Devant l'initiée parvenue au 14e grade du R. E. A. A. , une voie nouvelle s'ouvre, celle des quatre degrés dits CAPITULAIRES, qualifiés ainsi car relevant d'un souverain Chapitre. Leur finalité ? Que l'initiée parvienne à incarner l'Esprit dans la réalité quotidienne de ses actes, de ses paroles, de ses pensées ou de sa relation aux autres. Parvenue au 18e grade, celui de Chevalier Rose-Croix, la pratique spirituelle n'est plus une facette de son existence mais le fondement et la finalité de celle-ci. Fidèle à la méthode utilisée dans Le Symbolisme des degrés maçonniques de Perfection (MdV éditeur, 2022), Sylvie MONPOINT suit ici une approche transversale de tout ce qui fait la spécificité de ces degrés (la Légende, la disposition de la Loge, le rite de réception, les décors, les signes et attouchements, les serments, ...) afin de mieux en cerner la finalité et les articulations secrètes. Cette démarche novatrice lui permet de proposer une lecture synthétique nouvelle, et particulièrement enrichissante, de ces quatre degrés maçonniques.