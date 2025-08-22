Inscription
#Imaginaire

Elle ne fait pas son âge

Florence Cestac

Noémie est une femme comme tout le monde, ou presque ! Sous forme d'histoires courtes, nous la découvrons à différents moments de la vie entre scolarité, vacances, premiers flirts, fêtes de Noël, pieuses résolutions du début d'année, mariage, boulot, naissance des enfants, choc des générations X Y Z, divorce et déprime, joies du célibat (et de l'amour) retrouvé... Tout ce qui fait le quotidien agrémenté à la sauce Cestac qui s'inspire en grande partie de sa propre vie. Bref, une comédie humaine drôle et touchante.

Par Florence Cestac
Chez Dargaud

|

Auteur

Florence Cestac

Editeur

Dargaud

Genre

Humour

Elle ne fait pas son âge

Florence Cestac

Paru le 22/08/2025

56 pages

Dargaud

17,50 €

9782205214451
