#Album jeunesse

Petite Indienne feuille-qui-danse

Géraldine Elschner, Mone Schliephack

ActuaLitté
Panique au village ! Petit-Caillou, le plus jeune fils du chef de la tribu a disparu. Aussitôt, chacun enfourche sa monture et part à sa recherche au grand galop. Feuille-qui-Danse se met en chemin elle aussi, mais au trot, sur le dos de son poney. Et c'est ainsi qu'elle découvre une piste que personne, dans sa hâte, n'avait remarquée... Les qualités, différentes, de certains, leur permettent de réussir là ou les autres échouent

Chez Minedition

Auteur

Géraldine Elschner, Mone Schliephack

Editeur

Minedition

Genre

Autres éditeurs (K à O)

Petite Indienne feuille-qui-danse

Géraldine Elschner, Mone Schliephack

Paru le 18/09/2025

32 pages

Minedition

15,00 €

ActuaLitté
9782354137625
