Petite Indienne feuille-qui-danse

Panique au village ! Petit-Caillou, le plus jeune fils du chef de la tribu a disparu. Aussitôt, chacun enfourche sa monture et part à sa recherche au grand galop. Feuille-qui-Danse se met en chemin elle aussi, mais au trot, sur le dos de son poney. Et c'est ainsi qu'elle découvre une piste que personne, dans sa hâte, n'avait remarquée... Les qualités, différentes, de certains, leur permettent de réussir là ou les autres échouent