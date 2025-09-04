Inscription
Droit des marchés publics sénégalais

Babacar Gueye, Moustapha Lô Diatta

ActuaLitté
Depuis 1961, le droit des marchés publics sénégalais n'a cessé d'évoluer, rythmé par une intense production normative. L'adoption du Code des marchés publics en 2007, aligné sur les standards communautaires, n'a pas freiné cette dynamique. Au contraire, les pouvoirs publics s'efforcent d'en faire un outil moderne intégrant les meilleures pratiques internationales, les objectifs de développement durable, les contraintes du budget-programme et la promotion du tissu économique national. Dans cet ouvrage à dominante juridique, l'auteur propose une étude approfondie et systématique des règles encadrant la commande publique au Sénégal ? : préparation, passation, exécution, contrôle, règlement des litiges, droits et obligations des parties, sanctions. A la fois savant et pratique, le livre s'adresse aux étudiants, praticiens, décideurs ? et professionnels (acheteurs publics, entreprises, juges) : chacun y trouvera analyses critiques, conseils utiles, définitions claires et perspectives de réforme d'un système encore marqué par des lacunes.

Genre

Marchés publics

Paru le 04/09/2025

474 pages

48,00 €

9782336557335
