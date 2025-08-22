Inscription
#Roman jeunesse

Le panda c'est caca

Laure Guillot

Swift voulait manger des bébés et Proust des madeleines... Le panda, lui, ne sait pas à quelle sauce il va l'être ! Un livre qui fait rire les enfants, réfléchir les adultes... et trembler les pandas ! Ce livre mêle humour absurde, esprit critique et références littéraires inattendues. Entre pastiche et réflexion, il invite le lecteur à un jeu d'idées où rien n'est sacré. "Les Modestes propositions" de Swift sont remises au goût du jour pour servir une réflexion sur l'écologie, tandis qu'un chapitre d'"A la recherche du temps perdu" de Proust, transposé en fable animalière, fait de la Berma une girafe majestueuse mais démodée et de Rachel un panda aussi séduisant que fragile, incarnant l'éphémérité de la célébrité. Ces références s'intègrent dans un récit dont le livre est le narrateur, tantôt autoritaire - "Tu attends de recevoir une invitation pour aller à la page 6 ? " - tantôt malicieux, lorsqu'il invite le lecteur à aller jouer dehors pour lui offrir "un temps calme" . Entre provocation joyeuse et réflexion espiègle, ce livre explore avec légèreté nos contradictions. Enfin, les Goops, petits personnages créés à la fin du XIXe siècle par Gelett Burgess, et jamais édités en France, ponctuent les pages en marge du texte, à la manière de la coccinelle des bandes dessinées de Gotlib, apportant une touche ludique et impertinente au fil de la lecture. La couverture du livre est équipée d'une roue qui, en plus de piquer les doigts, affiche invariablement le même message : "c'est caca" . A partir de 10 ans

Par Laure Guillot
Chez Les Mutins de Pangée

|

Auteur

Laure Guillot

Editeur

Les Mutins de Pangée

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Le panda c'est caca

Laure Guillot

Paru le 22/08/2025

148 pages

Les Mutins de Pangée

12,00 €

9791092774139
© Notice établie par ORB
