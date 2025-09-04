Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

De l’orage dans mes silences

Ndongo Jacques Fame, Réné Joly Assako

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le présent ouvrage est un assemblage de trois livres complémentaires. Le 1er contient une série de pensées sommairement analysées. Prises pour des graines de semence mise en terre, elles ambitionnent de produire des fruits propres à normaliser la vie des individus, seuls et/ou en société. Le 2e est une suite d'idées plus élaborées, représentant la contribution de l'auteur à certains grands débats de son espace-temps. Il les considère comme les rounds du combat décisif et global visant à repousser les limites de l'ignorance. Le 3e est un recueil de poèmes qui auraient dû apaiser l'âme. Mais les thèmes traités suscitent, tous, des divergences et des critiques. Certains, encore plus complexes, sont porteurs de conflictualité. Dans une audace éditoriale inédite, l'ouvrage jumelle la prose et la poésie, de même qu'il joint la littérature et la philosophie. Et voici la chronique des idées qui, en tout temps et en tout lieu, foudroient le silence et brisent les certitudes, à l'image du tonnerre déchirant une nuit noire.

Par Ndongo Jacques Fame, Réné Joly Assako
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Ndongo Jacques Fame, Réné Joly Assako

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur De l’orage dans mes silences par Ndongo Jacques Fame, Réné Joly Assako

Commenter ce livre

 

De l’orage dans mes silences

Réné Joly Assako

Paru le 04/09/2025

192 pages

Editions L'Harmattan

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336555201
9782336555201
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.