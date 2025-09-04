De l’orage dans mes silences

Le présent ouvrage est un assemblage de trois livres complémentaires. Le 1er contient une série de pensées sommairement analysées. Prises pour des graines de semence mise en terre, elles ambitionnent de produire des fruits propres à normaliser la vie des individus, seuls et/ou en société. Le 2e est une suite d'idées plus élaborées, représentant la contribution de l'auteur à certains grands débats de son espace-temps. Il les considère comme les rounds du combat décisif et global visant à repousser les limites de l'ignorance. Le 3e est un recueil de poèmes qui auraient dû apaiser l'âme. Mais les thèmes traités suscitent, tous, des divergences et des critiques. Certains, encore plus complexes, sont porteurs de conflictualité. Dans une audace éditoriale inédite, l'ouvrage jumelle la prose et la poésie, de même qu'il joint la littérature et la philosophie. Et voici la chronique des idées qui, en tout temps et en tout lieu, foudroient le silence et brisent les certitudes, à l'image du tonnerre déchirant une nuit noire.