L'essentiel pour la gestion de parc automobile est un guide incontournable pour tous les professionnels du transport et de la logistique. A travers une approche structurée et stratégique, cet ouvrage explore en profondeur les principes fondamentaux de la gestion de flotte, les méthodes d'optimisation des coûts, ainsi que les innovations technologiques qui transforment le secteur. De l'acquisition des véhicules à la transition écologique, en passant par la maintenance et la digitalisation, ce livre offre des solutions concrètes aux défis rencontrés par les gestionnaires de parcs automobiles. Pensé comme un véritable manuel pratique, cet ouvrage s'adresse aux responsables logistiques, chefs d'entreprise, gestionnaires de flotte et étudiants en transport et logistique. Il propose des stratégies éprouvées, des études de cas inspirantes et des perspectives d'avenir essentielles pour une gestion performante et durable des parcs automobiles. Que vous soyez un professionnel aguerri ou un débutant dans le domaine, ce livre vous donnera les clés pour améliorer la rentabilité et l'efficacité de votre flotte.