Une des plus belles histoires d'amour de la littérature contemporaine. Dans la solitude d'une chambre d'hôtel de Madrid, Santiago Biralbo, pianiste de jazz, se souvient de Lucrecia. Quinze jours de passion fulgurante, et son brusque départ pour Berlin ; quelques lettres, et le silence. Des années après, elle resurgit dans sa vie. Mêlée à un accident, peut-être un meurtre, elle lui demande de l'aider à fuir à Lisbonne. Par amour, Santiago décide de partager son exil... "Antonio Munoz Molina est l'auteur d'une oeuvre envoûtée, l'une des plus belles des lettres espagnoles". L'Express Antonio Munoz Molina est né en 1956 en Espagne. Membre de la Real Academia Espanola, il a reçu le Prix national de littérature narrative en Espagne en 1988 pour L'Hiver à Lisbonne , le prix Femina étranger en 1998 pour Pleine Lune et le prix Médicis étranger en 2020 pour Un promeneur solitaire dans la foule . Ses livres sont disponibles chez Points. Traduit de l'espagnol par Philippe Bataillon