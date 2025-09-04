La rumba, la sape, la gastronomie…

La rumba, la sape et la gastronomie, véritables joyaux de la culture congolaise, occupent une place de choix dans l'imaginaire collectif africain, tout en demeurant profondément enracinés dans l'identité du peuple congolais. Dans cet ouvrage, Eugénie MOUAYINI OPOU, surnommée la reine moderne, poursuit inlassablement son engagement en faveur de la préservation et de la transmission des repères culturels, en particulier auprès des jeunes générations. Elle les invite à se réapproprier leur patrimoine, à raviver la mémoire des traditions, et à perpétuer les fondements d'une culture essentielle au bien-être des générations futures. Ce livre se veut une véritable bibliothèque vivante, riche de savoirs sur la musique traditionnelle ancestrale, l'évolution de la rumba, l'art vestimentaire (la sape) et la gastronomie du Congo-Brazzaville. Un appel à la valorisation de l'héritage culturel, dans un esprit d'ouverture au monde.