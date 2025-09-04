Inscription
#Roman francophone

L'enfant soninké à la quête du monde

Moustapha Siby

ActuaLitté
Il s'appelait Malamin Siby, dit Checkiné Biranthé. Un homme effacé en apparence, mais dont la simple présence imposait le silence. A Maréna Diombougou, les histoires ne s'écrivent pas : elles se murmurent, à pas lents, dans les silences et les regards. Chez les Soninkés, on prépare l'enfant au départ comme on prépare la terre à la pluie - avec patience, dignité et sagesse. Car partir, ici, n'est jamais une fuite : c'est un savoir, un enracinement dans l'invisible. A travers la figure de son oncle, l'auteur ranime une mémoire tissée de courage et d'humilité. Ce récit respire l'amour silencieux, la vérité vécue - celle d'une Afrique debout. L'enfant soninké à la quête du monde est une traversée intérieure : celle d'un homme, d'un peuple, d'un héritage. Car partir, ce n'est pas fuir, mais transmettre. Porter le monde. Et marcher droit, même lorsque le monde oublie.

Par Moustapha Siby
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Moustapha Siby

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature francophone

L'enfant soninké à la quête du monde

Moustapha Siby

Paru le 04/09/2025

148 pages

Editions L'Harmattan

16,00 €

9782336546810
© Notice établie par ORB
