Seul compte le silence

L'Europe connaît ses heures les plus noires. L'explosion de la centrale nucléaire de Mosseheim en France a plongé le monde occidental dans le chaos. Si le grand public, abreuvé de news aussi sommaires que polarisées, ne se doute pas de ce qui se joue avec cette catastrophe, un mystérieux groupe d'intervention cherche à supprimer Verdier, témoin gênant qui, lui, connaît la vérité. Depuis le décès de son épouse, victime des radiations, Christophe Murrat tente de dénouer cette affaire. Si ses enfants se réfugient dans la colère et le déni, Murrat a fait le serment de trouver les véritables coupables. Un récit d'anticipation sur fond de thriller politique et social qui propose une réflexion sur les enjeux de l'immigration forcée et de la cohabitation entre ethnies différentes.