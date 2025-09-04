L’amour survivra parce que le sang ne coulera plus au Congo-Brazzaville

Réfugiée au Gabon à la suite de la guerre civile du 5 juin 1997 au Congo-Brazzaville, Mèbissa, une jeune fille Nzébi originaire de N'tsinguidi, dans le sud du pays, fait la rencontre d'Ondongo, un jeune Mbochi venu d'Edou, au nord du Congo. Entre ces deux âmes déracinées naît un amour sincère, porteur d'espoir et de réconciliation. Malheureusement, les blessures du passé sont encore vives. Les souvenirs de la guerre fratricide, qui a opposé leurs communautés, refont surface au sein de leurs familles respectives. Les rancoeurs enfouies ressurgissent, ravivant la haine et brisant l'élan des coeurs. Le bonheur des jeunes amants se heurte à l'intransigeance des mémoires blessées, dans une tragédie où l'amour tente de survivre au poids de l'Histoire.