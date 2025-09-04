Inscription
#Roman francophone

L’amour survivra parce que le sang ne coulera plus au Congo-Brazzaville

Bexelant Cyr Emiland Moassa Ibhenguet

Réfugiée au Gabon à la suite de la guerre civile du 5 juin 1997 au Congo-Brazzaville, Mèbissa, une jeune fille Nzébi originaire de N'tsinguidi, dans le sud du pays, fait la rencontre d'Ondongo, un jeune Mbochi venu d'Edou, au nord du Congo. Entre ces deux âmes déracinées naît un amour sincère, porteur d'espoir et de réconciliation. Malheureusement, les blessures du passé sont encore vives. Les souvenirs de la guerre fratricide, qui a opposé leurs communautés, refont surface au sein de leurs familles respectives. Les rancoeurs enfouies ressurgissent, ravivant la haine et brisant l'élan des coeurs. Le bonheur des jeunes amants se heurte à l'intransigeance des mémoires blessées, dans une tragédie où l'amour tente de survivre au poids de l'Histoire.

Chez Editions L'Harmattan

Auteur

Bexelant Cyr Emiland Moassa Ibhenguet

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Théâtre - Pièces

L’amour survivra parce que le sang ne coulera plus au Congo-Brazzaville

Bexelant Cyr Emiland Moassa Ibhenguet

Paru le 04/09/2025

152 pages

Editions L'Harmattan

16,00 €

9782336542768
