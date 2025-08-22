Inscription
#Imaginaire

Kairos Intégrale

Ulysse Malassagne

ActuaLitté
"Toutes les histoires d'amour finissent mal" . Pour Nills, cet adage ne pourra jamais s'appliquer à son couple, c'est évident ! Mais sa candeur lui voile la réalité, et ce qu'il voit comme une retraite en tête-à-tête dans la maison familiale de sa compagne, Anaëlle, sonne avant tout comme une remise en question de leur couple. Un poids trop lourd pèse sur les épaules de la jeune femme, pourtant forte et indépendante. Un secret profondément enfoui, dont elle craint les conséquences si Nills venait à le découvrir.

Par Ulysse Malassagne
Chez Ankama éditions

Auteur

Ulysse Malassagne

Editeur

Ankama éditions

Genre

Fantasy

Kairos Intégrale

Ulysse Malassagne

Paru le 22/08/2025

192 pages

Ankama éditions

11,00 €

9791033530688
