Kairos Intégrale

"Toutes les histoires d'amour finissent mal" . Pour Nills, cet adage ne pourra jamais s'appliquer à son couple, c'est évident ! Mais sa candeur lui voile la réalité, et ce qu'il voit comme une retraite en tête-à-tête dans la maison familiale de sa compagne, Anaëlle, sonne avant tout comme une remise en question de leur couple. Un poids trop lourd pèse sur les épaules de la jeune femme, pourtant forte et indépendante. Un secret profondément enfoui, dont elle craint les conséquences si Nills venait à le découvrir.