Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Beaux livres

Le diamant

Elisabeth Gautier, Tamara Sturtz-Filby

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Robuste et raffiné, le diamant se décline en une multitude de couleurs et de formes et se porte de mille et une façons : parures, broches, tiares, bagues de fiançailles... Seul ou associé à d'autres pierres, les combinaisons sont infinies. Au fil des pages de cet ouvrage et grâce à des photographies de pièces d'exception, entre histoire et sciences, bijoutiers et modèles, légende et convoitise, vous en saurez plus sur ces joyaux de la nature, sur leurs déclinaisons et utilisations dans le monde de la mode. De sa première mention en l'an 6 avant notre ère jusqu'à sa popularisation grâce aux diamants de synthèse, de Bulgari à Tiffany&Co, du célèbre Hope à la Grande étoile d'Afrique, ces pierres parfois millénaires n'auront plus de secrets pour vous. Ce livre vous propose un voyage dans le temps, à la découverte des diamants et des figures qui en ont fait un symbole de pureté mais aussi de richesse, d'opulence, et de scandale. Car quoi de mieux qu'un collier de diamants pour piéger la reine Marie-Antoinette ? Ou qu'une bague de fiançailles à 5 millions de dollars pour faire sa demande à Beyonce ? Un livre brillant qui vous révèle toutes les facettes du diamant.

Par Elisabeth Gautier, Tamara Sturtz-Filby
Chez Editions de l'Imprévu

|

Auteur

Elisabeth Gautier, Tamara Sturtz-Filby

Editeur

Editions de l'Imprévu

Genre

Accessoire de mode

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le diamant par Elisabeth Gautier, Tamara Sturtz-Filby

Commenter ce livre

 

Le diamant

Tamara Sturtz-Filby trad. Elisabeth Gautier

Paru le 22/08/2025

160 pages

Editions de l'Imprévu

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791029511097
9791029511097
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.