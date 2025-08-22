Robuste et raffiné, le diamant se décline en une multitude de couleurs et de formes et se porte de mille et une façons : parures, broches, tiares, bagues de fiançailles... Seul ou associé à d'autres pierres, les combinaisons sont infinies. Au fil des pages de cet ouvrage et grâce à des photographies de pièces d'exception, entre histoire et sciences, bijoutiers et modèles, légende et convoitise, vous en saurez plus sur ces joyaux de la nature, sur leurs déclinaisons et utilisations dans le monde de la mode. De sa première mention en l'an 6 avant notre ère jusqu'à sa popularisation grâce aux diamants de synthèse, de Bulgari à Tiffany&Co, du célèbre Hope à la Grande étoile d'Afrique, ces pierres parfois millénaires n'auront plus de secrets pour vous. Ce livre vous propose un voyage dans le temps, à la découverte des diamants et des figures qui en ont fait un symbole de pureté mais aussi de richesse, d'opulence, et de scandale. Car quoi de mieux qu'un collier de diamants pour piéger la reine Marie-Antoinette ? Ou qu'une bague de fiançailles à 5 millions de dollars pour faire sa demande à Beyonce ? Un livre brillant qui vous révèle toutes les facettes du diamant.