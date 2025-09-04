Au-delà des obstacles

Ce roman retrace le parcours inspirant de Thierno, jeune Sénégalais animé par une soif inextinguible de savoir. Originaire du Baol, où traditions et défis socio-économiques se mêlent, il grandit sous l'aile d'un père pieux et d'une mère dévouée. Brillant élève, Thierno se distingue dès le collège, porté par les valeurs d'excellence et de leadership. Son amitié indéfectible avec Samba, compagnon de route confronté à des épreuves familiales déchirantes, forge en lui une résilience à toute épreuve. De la colonie de vacances à Dakar, où il découvre l'effervescence urbaine, à son entrée à l'université, Thierno affronte les réalités d'un système éducatif en tension, entre grèves estudiantines et quête d'autonomie. Son voyage initiatique au Fouta, terre de ses ancêtres, lui révèle l'importance des racines et le poids d'un héritage culturel à préserver. Entre engagements citoyens, défis académiques et dilemmes personnels, il incarne l'espoir d'une jeunesse africaine déterminée à concilier modernité et traditions. Roman d'apprentissage et hommage à la persévérance, cette oeuvre captivante explore les combats intimes et collectifs d'un héros ordinaire, dont le courage transcende les obstacles pour illuminer le chemin vers la réussite.