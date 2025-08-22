Inscription
Mes petites recettes magiques Airfryer

Anne Dufour, Catherine Dupin

Des nuggets croustillants sans friture, des légumes qui font envie même aux ados, des goûters maison à emporter, des dîners savoureux prêts en un clin d'oeil... Grâce à l'airfryer, tout devient plus simple, plus léger et plus joyeux ! Et surtout : aucune privation, zéro frustration. Juste des plats délicieux, des temps de préparation courts, et le plaisir de mieux manger, en solo comme en tribu. Dans ce livre pratique, retrouvez : ? plus de 100 recettes santé au quotidien : petits déjeuners, apéros, plats complets, desserts... tout y est ; ? des recettes pensées pour les enfants et ados, à la fois fun, saines et adaptées à leurs besoins ; ? des menus à thème : minceur, anti-inflammatoire, coeur en forme, équilibre émotionnel ; ? un mode d'emploi clair de l'airfryer : comment le choisir, l'utiliser, le nettoyer, adapter les cuissons... L'AIRFRYER, VOTRE NOUVELLE BAGUETTE MAGIQUE POUR CUISINER SAIN, GOURMAND ET RAPIDE POUR TOUTE LA FAMILLE ! Anne Dufour, journaliste santé, spécialisée en bien-être et nutrition, est l'auteure de nombreux best-sellers aux éditions Leduc. Catherine Dupin, spécialisée en cuisine santé a écrit ou coécrit de nombreux livres aux éditions Leduc. Ensemble, elles ont déjà publié de multiples best-sellers, parmi lesquels J'adopte le régime crétois, c'est malin ! et 500 recettes détox. Elles sont diplômées de la Cooking Academy de l'Atelier des Sens.

