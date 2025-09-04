Inscription
#Essais

L’inexistence de l’Etat en Afrique contemporaine et l’opérationnalisation des alternatives politiques émancipatrices

Benoît Awazi Mbambi Kungua

ActuaLitté
Ce numéro procède à une déconstruction radicale et pluridisciplinaire des théories de l'Etat en Afrique postcoloniale en corroborant dans les faits et l'analyse politique l'échec total de la "greffe" de l'épistémologie politique de l'Etat occidental dans les sociétés africaines contemporaines. Le sommet de cette entreprise de déconstruction philosophique, épistémologique, métaphysique et politique réside dans le rejet catégorique de l'hégémonie idéologique que Jean-François Bayart et ses disciples de l'Ecole africaniste de Paris continuent d'exercer dans les universités en Afrique, et partout ailleurs en Occident. Toute théorie sur l'Etat en Afrique doit nécessairement tenir compte de l'imbrication dialectique entre le visible et l'invisible, le politique et le religieux, les vivants et les morts, Dieu et les ancêtres dans la conception, la définition et la résolution des problèmes inhérents au vivre ensemble dans les sociétés africaines qui se définissent d'abord, et surtout, selon des schèmes métaphysiques, idéologiques et holistiques des religions traditionnelles africaines. C'est ce qui explique que l'épicentre et le logiciel pour comprendre les crises sociales et politiques récurrentes de la postcolonie s'expriment dans le langage magico-religieux des sorcelleries, des possessions par les esprits, des envoûtements et des empoisonnements.

Par Benoît Awazi Mbambi Kungua
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Benoît Awazi Mbambi Kungua

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Sciences politiques

Retrouver tous les articles sur L’inexistence de l’Etat en Afrique contemporaine et l’opérationnalisation des alternatives politiques émancipatrices par Benoît Awazi Mbambi Kungua

Commenter ce livre

 

L’inexistence de l’Etat en Afrique contemporaine et l’opérationnalisation des alternatives politiques émancipatrices

Benoît Awazi Mbambi Kungua

Paru le 04/09/2025

630 pages

Editions L'Harmattan

55,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336510316
9782336510316
© Notice établie par ORB
plus d'informations

