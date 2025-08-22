Inscription
#Essais

Maîtriser l’art de convaincre sans manipuler

Corinne Blanc-Faugère

ActuaLitté
L'ART D'UNE COMMUNICATION ETHIQUE ET IMPACTANTE : Sans manipuler, sans intimider, sans séduire, sans (faire) culpabiliser Avez-vous remarqué combien de livres consacrés à l'éloquence ou à l'art de convaincre proposent en réalité des techniques de manipulation mentale ou relationnelle ? Et si l'on pouvait convaincre autrement ? Entrez dans un univers où l'art de convaincre se conjugue avec honnêteté, authenticité, collaboration et respect des valeurs. L'ambition de ce livre ? Redonner ses lettres de noblesse à l'éloquence dans toutes les sphères de votre vie, là où la parole peut réellement changer les choses. Il propose une approche inédite à la croisée de l'éthique et de l'effi cacité, pour que votre parole résonne, touche et transforme, sans jamais trahir vos valeurs. Au fi l des pages, vous découvrirez notamment : - Pourquoi l'éthique est le socle d'une communication sincère ; - Comment adapter votre parole selon les diff érents contextes ; - De nombreux tests et exercices pour gagner en impact, en aisance et en fl uidité. Parce qu'imposer, dominer ou écraser l'autre ne devrait jamais être une condition pour se faire entendre, Corinne Blanc-Faugère propose une autre voie : celle d'une parole alignée, juste et puissante. Corinne Blanc-Faugère est coach conseil et conférencière. Spécialiste de l'impact relationnel par l'éloquence, la répartie et le leadership, et de la conscience de soi, elle accompagne également des speakers francophones TEDx.

Par Corinne Blanc-Faugère
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Corinne Blanc-Faugère

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Expression orale

Maîtriser l’art de convaincre sans manipuler

Corinne Blanc-Faugère

Paru le 22/08/2025

288 pages

Leduc.s éditions

18,90 €

ActuaLitté
9791028534813
© Notice établie par ORB
