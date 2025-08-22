Inscription
Mincir et rester mince après 45 ans

Marie-Laure André

"Grossir après 45 ans est une fatalité... " "Je n'ai rien changé à mon alimentation ni à mon mode de vieet pourtant je grossis... " "Avant je pouvais manger ce que je voulais sans impact sur ma silhouette, maintenant tout est compliqué... " La prise de kilos est-elle inéluctable passé 45 ans à cause des bouleversements hormonaux ? NON ! nous affirme la célèbre diététicienne-nutritionniste Marie-Laure André aux plus de 500 000 abonnés. Dans cet ouvrage, découvrez les principes fondamentaux de Marie-Laure André pour vivre sereinement cette période délicate et préserver votre bien-être, votre vitalité et une silhouette harmonieuse. Apprenez à : - Connaître vos besoins nutritionnels après 45 ans, pour rééquilibrer vos assiettes, pallier les carences et adapter les quantités à votre métabolisme. - Optimiser votre santé sur le long terme, pour dire adieu aux douleurs articulaires ou autres, retrouver votre énergie et régler vos problèmes de sommeil. - Bouger et adopter les exercices physiques adéquats, pour conserver un corps tonique. - Et en bonus : conseils pratiques sur la diététique, recettes simples et équilibrées, rituels à mettre en place... pour gagner en confort de vie et vous sentir bien. Diététicienne-nutritionniste reconnue à l'international, titulaire d'un master 2 en sciences des aliments et nutrition humaine, Marie-Laure André s'est spécialisée dans les Index glycémiques (IG) bas et est l'auteure des 7 lois de la minceur aux éditions Leduc. Elle prône une alimentation saine, conviviale, gourmande et à la portée de tous. Retrouvez-la aussi sur sa chaîne YouTube ("Marie-Laure André, experte IG bas"), sur son compte Instagram (@passionnutrition) et sur son site (www. marielaureandre. fr (Lien -> https : //www. editionsleduc. com/admin/customers/www. marielaureandre. fr)).

Marie-Laure André
Chez Leduc.s éditions

Auteur

Marie-Laure André

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Autres régimes

Mincir et rester mince après 45 ans

Marie-Laure André

Paru le 22/08/2025

224 pages

Leduc.s éditions

19,90 €

9791028534028
© Notice établie par ORB
