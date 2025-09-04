Inscription
N'fa le fils de Kankoula

ActuaLitté
Dans la région de Kankan, alors que la guerre fait rage, Kabalaye, un serviteur de Karamo Ousmane Fofana, entre en terre ennemie pour récupérer un pieu oublié par son maître. Saluant le courage et la fidélité de ce soldat téméraire, le sultan Tinkala Diakité décide de lui laisser la vie sauve. En fin stratège, il lui propose alors de lui offrir sa fille pour épouse, afin de créer une alliance entre Kaba et Diakité. Ainsi commence la longue épopée des fondateurs de Kankan, Kefina et Kankoula...

N'fa le fils de Kankoula

Paru le 04/09/2025

64 pages

15,00 €

9782336505114
