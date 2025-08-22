Mission ménage en famille

Avec ces 60 cartes, fini la charge mentale du ménage ! Parents et enfants relèvent ensemble le défi d'une maison propre, dans la bonne humeur ! - 48 cartes "Missions" adaptées à chaque âge. - 12 cartes "Pour le fun" , pour transformer les corvées en jeu. - 1 livret explicatif avec les astuces du Viking du Ménage et le meilleur de ses recettes mythiques, pour des produits d'entretien écologiques et économiques. - 12 magnets pour afficher les missions de chacun sur le frigo. Révélé par l'émission Cleaners, Alexandre Cressiot est déjà l'auteur de trois best-sellers sur le ménage naturel et joyeux ! Avec la collaboration d'Alix Lefief-Delcourt.