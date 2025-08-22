Inscription
#Essais

Mission ménage en famille

Alix Lefief-Delcourt, Alexandre Cressiot

Avec ces 60 cartes, fini la charge mentale du ménage ! Parents et enfants relèvent ensemble le défi d'une maison propre, dans la bonne humeur ! - 48 cartes "Missions" adaptées à chaque âge. - 12 cartes "Pour le fun" , pour transformer les corvées en jeu. - 1 livret explicatif avec les astuces du Viking du Ménage et le meilleur de ses recettes mythiques, pour des produits d'entretien écologiques et économiques. - 12 magnets pour afficher les missions de chacun sur le frigo. Révélé par l'émission Cleaners, Alexandre Cressiot est déjà l'auteur de trois best-sellers sur le ménage naturel et joyeux ! Avec la collaboration d'Alix Lefief-Delcourt.

Par Alix Lefief-Delcourt, Alexandre Cressiot
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Alix Lefief-Delcourt, Alexandre Cressiot

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Vie de famille

Mission ménage en famille

Alexandre Cressiot

Paru le 22/08/2025

80 pages

Leduc.s éditions

19,90 €

9791028530952
