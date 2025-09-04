L'organisateur de l'infirmier.e libéral.e illustré

L'agenda grand format idéal pour les infirmiers et infirmières libéral. e. s Conçu spécifiquement pour vous, infirmiers exerçant à domicile, L'organisateur de l'infirmier·e libéral·e revient pour une 6e édition toujours aussi complète, pensée pour faciliter votre quotidien professionnel. Parce qu'exercer en tant qu'IDEL ne se limite pas aux soins, l'édition 2026 met en lumière toutes les facettes d'un métier polyvalent : vous êtes IDEL mais aussi garagiste, étudiant, logisticien, secrétaire médical... Autant de compétences mobilisées tous les jours sur le terrain, avec vos patients. Chaque mois, un focus met en avant un de ces rôles alternatifs pour mesurer, avec humour, l'étendue de vos savoir-faire. Retrouvez dans cet agenda professionnel : - de larges calendriers pour organiser vos tournées ; - des rubriques hebdomadaires et mensuelles qui aident à la gestion de votre comptabilité ; - des to-do lists et des rappels pour ne rien oublier : télétransmissions, pointages - de prescriptions et retours NOEMIE, etc. ; - la NGAP 2025 et ses tarifications accessibles en un coup d'oeil. Les illustrations colorées de Mlle Caroline permettront à chacun de se reconnaître à travers des scènes du quotidien aussi drôles que familières.