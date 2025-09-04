Inscription
#Essais

Concours Attaché territorial Attaché principal externe, interne, 3e voie, examen professionnel, catégorie A

Olivier Bellégo

Grâce à ce tout-en-un, réussissez les concours externe, interne et 3e voie ainsi que l'examen professionnel d'attaché territorial ! Ce livre propose une préparation complète aux épreuves écrites et orales des concours d'attaché et de l'examen d'attaché principal. Pour vous donner toutes les chances de réussite, il contient : - toutes les informations pour tout savoir sur votre concours ou votre examen et votre métier ; - un test d'auto-évaluation pour personnaliser vos révisions ; - des plannings de révisions pour organiser votre préparation ; - la méthode pas à pas des épreuves écrites et orales pour répondre aux attentes du jury ; - les connaissances indispensables sur l'environnement territorial pour retenir tout le programme ; - des annales corrigées récentes (session 2024 incluse) pour vous entraîner dans les conditions de l'épreuve ; - une simulation d'entretien et une liste de questions possibles le jour J pour être prêt pour l'oral avec les astuces du jury et des formateurs. OFFERT en ligne : - des vidéos d'entretien commentées pour vous préparer à l'oral ; - les meilleurs copies des dernières sessions commentées ; - fil d'actu mois par mois pour tout savoir de l'actualité territoriale ; - 20 sujets d'annales corrigés pour approfondir votre entraînement.

Chez Vuibert

Auteur

Editeur

Vuibert

Genre

Concours administratifs

Concours Attaché territorial Attaché principal externe, interne, 3e voie, examen professionnel, catégorie A

Paru le 04/09/2025

384 pages

25,90 €

9782311221343
