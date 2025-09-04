Concours adjoint administratif d'état et territorial

Un entraînement intensif pour réussir les épreuves des concours d'Adjoint administratif d'Etat et d'Adjoint administratif territorial ! Un entraînement intensif pour vous préparer dans les meilleures conditions : - toutes les informations sur votre concours et votre examen pour être informé de ce qui vous attend ; - une auto-évaluation pour personnaliser vos révisions ; - 20 annales corrigées (session 2025 incluse) pour vous mettre dans les conditions du jour J ; - des corrigéscomplets rédigés et des explications claires et détaillées.