#Essais

Concours adjoint administratif d'état et territorial

Bernadette Lavaud, Pierre Lefaure

ActuaLitté
Un entraînement intensif pour réussir les épreuves des concours d'Adjoint administratif d'Etat et d'Adjoint administratif territorial ! Un entraînement intensif pour vous préparer dans les meilleures conditions : - toutes les informations sur votre concours et votre examen pour être informé de ce qui vous attend ; - une auto-évaluation pour personnaliser vos révisions ; - 20 annales corrigées (session 2025 incluse) pour vous mettre dans les conditions du jour J ; - des corrigéscomplets rédigés et des explications claires et détaillées.

Par Bernadette Lavaud, Pierre Lefaure
Chez Vuibert

|

Auteur

Bernadette Lavaud, Pierre Lefaure

Editeur

Vuibert

Genre

Concours administratifs

Concours adjoint administratif d'état et territorial

Bernadette Lavaud, Pierre Lefaure

Paru le 04/09/2025

160 pages

Vuibert

14,90 €

ActuaLitté
