Roman jeunesse

Le train de la montagne maudite

Sam Sedgman, G. leonard M., Lilas Nord, M. G. Leonard

ActuaLitté
Une tempête de neige, un château hanté, une mort inexpliquée et un testament perdu... Direction l'Allemagne pour Harrison, douze ans, détective en herbe. Après la mort mystérieuse d'Alexander, riche propriétaire d'une compagnie de chemins de fer, il va devoir enquêter - et, pour la première fois, sous une fausse identité ! Mais il lui faudra être prudent, car les incidents se multiplient et les rumeurs au sujet d'une malédiction familiale vont bon train...

Par Sam Sedgman, G. leonard M., Lilas Nord, M. G. Leonard
Pocket

|

Auteur

Sam Sedgman, G. leonard M., Lilas Nord, M. G. Leonard

Editeur

Pocket

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Le train de la montagne maudite

Sam Sedgman, G. leonard M., M. G. Leonard trad. Lilas Nord

Paru le 04/09/2025

312 pages

Pocket

8,10 €

ActuaLitté
9782266344326
© Notice établie par ORB
