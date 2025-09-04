Le train de la montagne maudite

Une tempête de neige, un château hanté, une mort inexpliquée et un testament perdu... Direction l'Allemagne pour Harrison, douze ans, détective en herbe. Après la mort mystérieuse d'Alexander, riche propriétaire d'une compagnie de chemins de fer, il va devoir enquêter - et, pour la première fois, sous une fausse identité ! Mais il lui faudra être prudent, car les incidents se multiplient et les rumeurs au sujet d'une malédiction familiale vont bon train...