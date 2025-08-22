Grand tintamarre !

Que la fête commenceâ? - Plein de surprises dans ce joyeux tintamarre qui sent bon la mer ! Suivez une famille qui sortira dans les rues pour la journée et se joindra à un grand rassemblement d'amis. Porté par des voix chaudes venues des provinces maritimes canadiennes, ce répertoire traditionnel témoigne d'un patrimoine vivace et poétique en puisant aux sources de la chanson française. On découvrira, ou redécouvrira, avec plaisir des ritournelles venues de France et répandues dans toute l'Acadie pendant des siècles.