#Album jeunesse

Grand tintamarre !

Mathilde Cinq-Mars

Que la fête commenceâ? - Plein de surprises dans ce joyeux tintamarre qui sent bon la mer ! Suivez une famille qui sortira dans les rues pour la journée et se joindra à un grand rassemblement d'amis. Porté par des voix chaudes venues des provinces maritimes canadiennes, ce répertoire traditionnel témoigne d'un patrimoine vivace et poétique en puisant aux sources de la chanson française. On découvrira, ou redécouvrira, avec plaisir des ritournelles venues de France et répandues dans toute l'Acadie pendant des siècles.

Par Mathilde Cinq-Mars
Chez La Montagne secrète

|

Auteur

Mathilde Cinq-Mars

Editeur

La Montagne secrète

Genre

Comptines et chansons

Grand tintamarre !

Mathilde Cinq-Mars

Paru le 22/08/2025

36 pages

La Montagne secrète

16,50 €

9782898361104
