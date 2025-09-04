Glorious rivals

ILS JOUENT POUR GAGNER... MAIS L'AMOUR NE SUIT AUCUNE REGLE. Sept joueurs, une île pleine de secrets, des millions à gagner... et un jeu où l'amour peut être le plus dangereux des pièges. Là-bas, rien n'est simple : les sentiments s'entremêlent, les masques tombent et chaque décision peut tout faire basculer. Entre stratégies, trahisons et coeurs brisés, la compétition atteint un tout autre niveau. Cette fois-ci, il ne s'agit plus seulement de gagner... mais surtout de survivre.