#Imaginaire

Glorious rivals

Guillaume Fournier, Jennifer Lynn Barnes

ActuaLitté
ILS JOUENT POUR GAGNER... MAIS L'AMOUR NE SUIT AUCUNE REGLE. Sept joueurs, une île pleine de secrets, des millions à gagner... et un jeu où l'amour peut être le plus dangereux des pièges. Là-bas, rien n'est simple : les sentiments s'entremêlent, les masques tombent et chaque décision peut tout faire basculer. Entre stratégies, trahisons et coeurs brisés, la compétition atteint un tout autre niveau. Cette fois-ci, il ne s'agit plus seulement de gagner... mais surtout de survivre.

Par Guillaume Fournier, Jennifer Lynn Barnes
Chez Pocket

|

Auteur

Guillaume Fournier, Jennifer Lynn Barnes

Editeur

Pocket

Genre

Suspense

Glorious rivals

Jennifer Lynn Barnes trad. Guillaume Fournier

Paru le 04/09/2025

464 pages

Pocket

18,90 €

ActuaLitté
9782266342407
