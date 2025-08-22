Heureux en amitié

Un carnet psycho-pédagogique pour se sentir bien avec les autres et construire des vraies amitiés, qui durent et rendent heureux. Un outil pour aider les enfants à régler les conflits entre amis et à mieux gérer la mise à l'écart, les moqueries, les disputes et les jalousies. Max et Lili aident les enfants à se faire des amis et à être de bons amis ! Un parcours en 4 défis pour être heureux avec ses copains : > Défi 1 : Amitié, top départ ! Apprendre à aller vers les autres pour se faire des amis> Défi 2 : Amitié, mode d'emploi Découvrir comment être un bon ami > Défi 3 : Amitié, kit de secours Apprendre à gérer les conflits et à se réconcilier avec ses amis> Défi 4 : Amitié, SOS Réagir puis rebondir quand l'amitié fait mal ou s'arrête ! Des situations de la vie quotidienne avec Max, Lili et leurs amis, des jeux et des conseils pratiques pour se faire plein de bons amis !