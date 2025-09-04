Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

L'origine des autres

Toni Morrison, Ta-Nehisi Coates, Christine Laferrière

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans une série de conférences, Toni Morrison, Prix Nobel de littérature, aborde avec précision et subtilité les questions raciales, la peur, les frontières, les migrations, le désir d'appartenance. " Pugnace, inlassable et pédagogue, Morrison transmet la force et l'envie de se battre, de rester alerte, de lire, d'apprendre, de convaincre. " Clémentine Goldszal, ELLE Dans cette série de six conférences prononcées à l'université de Harvard en 2016, Toni Morrison analyse les arguments du racisme afin d'établir et d'entretenir la domination d'une seule catégorie d'individus. Des récits d'esclaves à l'évocation des lynchages et des récentes violences policières, l'auteur démontre que la " définition de l'inhumain " censée justifier le sadisme de " l'asservisseur " ne saurait en vérité s'appliquer qu'à celui-ci. Mais si la couleur a été utilisée pour ainsi nier l'individualité de l'" Autre ", nombre d'auteurs, tels Faulkner ou Hemingway, l'ont aussi largement entretenue, voire exploitée. En cette période marquée par la mondialisation et d'importants mouvements de population, souvent perçus comme des menaces, le combat de l'écrivain contre cette " obsession de la couleur " pourrait enfin nous permettre de nous avouer que l'étranger n'est, après tout, qu'une partie non reconnue de nous-mêmes. Dans ce recueil, Toni Morrison propose des réflexions éminemment politiques pour comprendre notre époque. Par la finesse de ses analyses historiques, psychologiques et littéraires, elle déploie toute l'élégance de son pouvoir de conviction, prouvant aussi que rien de ce qui est humain ne lui est étranger.

Par Toni Morrison, Ta-Nehisi Coates, Christine Laferrière
Chez 10/18

|

Auteur

Toni Morrison, Ta-Nehisi Coates, Christine Laferrière

Editeur

10/18

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'origine des autres par Toni Morrison, Ta-Nehisi Coates, Christine Laferrière

Commenter ce livre

 

L'origine des autres

Toni Morrison trad. Christine Laferrière

Paru le 04/09/2025

168 pages

10/18

7,80 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782264082534
9782264082534
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.