Max et Lili sont en colère

Max et Lili sont furieux contre leurs parents qui veulent déménager et ils s'énervent pour un rien. Comment vont-ils gérer cette colère ? L'histoire : Max et Lili sont furieux contre leurs parents qui veulent déménager et ils s'énervent pour un rien. Comment vont-ils gérer cette colère ? Le sujet : Ce livre de Max et Lili parle de la colère, une émotion qui s'exprime quand on se sent menacé. On a envie d'être méchant, on crie, on tape... ou bien on garde ses batailles dans sa tête en souffrant en silence. La réflexion : Une histoire pour comprendre les raisons de la colère. On peut regretter d'avoir perdu le contrôle et ne pas savoir comment s'excuser. Mais si on réussit à exprimer calmement ses manques, la colère n'aura pas été inutile... Et en grandissant, on apprend à l'apprivoiser !