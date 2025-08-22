L'étrangère N° 62

Parmi les auteurs que nous avons retenus pour le présent volume de la revue, il y a lieu de signaler d'abord les proses d'une étonnante lucidité que propose Marc Blanchet, à la fois poète et essayiste. Deux suites poétiques suivent, celles de Bastien Fery et de Laura Tirandaz. Toutes deux marquent un travail remarquable de la création poétique, à la fois par leur originalité et leur audace. Nous proposons par ailleurs les traductions de la grande poétesse allemande du début du siècle dernier, Else Lasker-Schüler, traduite brillamment ici par un jeune traducteur, Guillaume Deswarte, lequel propose une analyse originale qui situe cette oeuvre dans son époque. Le poète et essayiste François Lallier propose quant à lui une analyse de l'oeuvre poétique de Pierre Jean Jouve dont il est l'un des meilleurs spécialistes. Enfin, Philippe Agostini, auteur et artiste, se livre à une approche de la figure des Lutteurs à travers plusieurs oeuvres plastiques du XIXe et du XXe siècles