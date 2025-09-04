Inscription
#Essais

Mon Cahier 100 rituels Hypersensibilité

Ludivine Casilli

ActuaLitté
Les réflexes tout doux qui font briller la sensibilité ! Si vous ressentez tout à la puissance mille, il existe presque autant de bons réflexes à adopter pour déculpabiliser, apaiser vos émotions, vous offrir de la bienveillance... Bref, pour aimer ce petit quelque chose qui fait de vous quelqu'un d'extraordinaire ! 100 rituels pour Décrypter son hypersensibilité, gérer ses émotions, lâcher l'overthinking Comprendre ses besoins, se protéger et poser ses limites S'aimer telle qu'on est, prendre soin de soi Développer sa créativité, son intuition et canaliser sa pensée popcorn

Par Ludivine Casilli
Chez Solar

|

Auteur

Ludivine Casilli

Editeur

Solar

Genre

Gestion des émotions

Mon Cahier 100 rituels Hypersensibilité

Ludivine Casilli

Paru le 04/09/2025

128 pages

Solar

12,90 €

ActuaLitté
9782263192302
© Notice établie par ORB
