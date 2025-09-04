Mon Cahier 100 rituels Hypersensibilité

Les réflexes tout doux qui font briller la sensibilité ! Si vous ressentez tout à la puissance mille, il existe presque autant de bons réflexes à adopter pour déculpabiliser, apaiser vos émotions, vous offrir de la bienveillance... Bref, pour aimer ce petit quelque chose qui fait de vous quelqu'un d'extraordinaire ! 100 rituels pour Décrypter son hypersensibilité, gérer ses émotions, lâcher l'overthinking Comprendre ses besoins, se protéger et poser ses limites S'aimer telle qu'on est, prendre soin de soi Développer sa créativité, son intuition et canaliser sa pensée popcorn