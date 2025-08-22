Célébrer la Terre, c'est d'abord trouver une langue qui puisse en recueillir la puissance autant que le mystère, et retourner sa terre comme une main enfouie pour en sentir et en explorer le sens. Chaque poème d'Albane Gellé relance ainsi, dans un hymne en perpétuel développement, l'accueil et l'appel face à cette entité surabondante qui s'offre et se refuse à la fois, dans son immédiateté sensuelle et sa circulation ininterrompue de vie qui la foule.