Terre

Albane Gellé, Nelly Buret

Célébrer la Terre, c'est d'abord trouver une langue qui puisse en recueillir la puissance autant que le mystère, et retourner sa terre comme une main enfouie pour en sentir et en explorer le sens. Chaque poème d'Albane Gellé relance ainsi, dans un hymne en perpétuel développement, l'accueil et l'appel face à cette entité surabondante qui s'offre et se refuse à la fois, dans son immédiateté sensuelle et sa circulation ininterrompue de vie qui la foule.

Par Albane Gellé, Nelly Buret
Chez L'Atelier Contemporain

Auteur

Albane Gellé, Nelly Buret

Editeur

L'Atelier Contemporain

Genre

Poésie

Terre

Albane Gellé

Paru le 22/08/2025

80 pages

L'Atelier Contemporain

20,00 €

9782850351952
