L'art de l'airfryer

101 recettes pour des repas du soir savoureux en un rien de temps, ou l'art de tout cuisiner à l'airfryer pour se faciliter la vie ! Vous manquez d'idées pour vos repas du soir ? Vous voulez préparer de bons petits plats rapidement ? Audrey Chocmiel propose dans ce nouveau livre ses meilleures recettes, toutes testées et approuvées par ses proches, pour des repas du soir complets et variés cuisinés à l'airfryer ! Fonds d'artichaut farcis au quinoa et au chèvre, quiche épinard-ricotta, gratin de gnocchis tomate-basilic, wraps poulet-feta, nuggets de poisson, pavés de saumon caramélisé... , découvrez des idées simples, gourmandes et ultrarapides, idéales pour les petits budgets et les familles qui ont juste envie de bien manger.