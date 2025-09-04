Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

L'art de l'airfryer

Fabrice Veigas, Audrey Chocmiel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
101 recettes pour des repas du soir savoureux en un rien de temps, ou l'art de tout cuisiner à l'airfryer pour se faciliter la vie ! Vous manquez d'idées pour vos repas du soir ? Vous voulez préparer de bons petits plats rapidement ? Audrey Chocmiel propose dans ce nouveau livre ses meilleures recettes, toutes testées et approuvées par ses proches, pour des repas du soir complets et variés cuisinés à l'airfryer ! Fonds d'artichaut farcis au quinoa et au chèvre, quiche épinard-ricotta, gratin de gnocchis tomate-basilic, wraps poulet-feta, nuggets de poisson, pavés de saumon caramélisé... , découvrez des idées simples, gourmandes et ultrarapides, idéales pour les petits budgets et les familles qui ont juste envie de bien manger.

Par Fabrice Veigas, Audrey Chocmiel
Chez Solar

|

Auteur

Fabrice Veigas, Audrey Chocmiel

Editeur

Solar

Genre

Cuisine au robot

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'art de l'airfryer par Fabrice Veigas, Audrey Chocmiel

Commenter ce livre

 

L'art de l'airfryer

Fabrice Veigas, Audrey Chocmiel

Paru le 04/09/2025

192 pages

Solar

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782263192135
9782263192135
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.