Sage-femme des Hautes Terres

A travers le chemin de la jeune Constance, une magnifique page de l'histoire des femmes et l'évocation du métier d'accoucheuse, au milieu du XIXe siècle. Des héroïnes du quotidien qui allient à la science le geste magnifique et ancestral de la vie. Années 1820. Constance vit dans un bourg isolé sur le plateau de Millevaches, avec son père menuisier et son frère qui s'apprête à effectuer son Tour de France des Compagnons. Malgré la modestie du foyer, c'est une jeune fille éduquée, qui sait lire, écrire et compter, et qui a à coeur d'enseigner aux filles, n'ayant pas accès à l'école communale. Dans cette région de croyances où les matrones jouissent depuis toujours de la confiance des familles, Constance a assisté à des accouchements. Spectatrice de cet entrelacs de la vie et de la mort, elle a eu la certitude d'entrevoir là un mystère. Incitée par son oncle à suivre une formation de sage-femme dans la prestigieuse école de la Maternité à Paris, Constance va apprendre, par la science et le geste, l'art d'accoucher. Pour revenir, un jour, sur ses Hautes Terres... Une page bouleversante de l'histoire des femmes, le roman d'une conquête et d'une reconnaissance.