"Pendant presque quarante ans, il aura été là sans plus vraiment être là. Lui, mais plus lui. Un autre". David Thomas raconte le combat de son frère contre cette tyrannie intérieure qu'est la schizophrénie. Sa dureté, sa noirceur, ses ravages. Depuis la mort brutale d'Edouard jusqu'aux années heureuses, il remonte à la source du lien qu'il a eu avec son aîné et grâce auquel il s'est construit. Lors de ce cheminement, il s'interroge : comment écrire cette histoire sans trahir, sans enjoliver ? Ecrire pour rejoindre Edouard. Le retrouver. David Thomas est l'auteur de plusieurs romans et recueils d'instantanés parmi lesquels La Patience des buffles sous la pluie ou Seul entouré de chiens qui mordent (prix de la nouvelle de l'Académie française 2021). Son dernier livre, Partout les autres , a été couronné en 2023 par le prix Goncourt de la nouvelle.