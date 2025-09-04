Inscription
Droit des collectivités territoriales

Virginie Donier

ActuaLitté
Mémorisez le plan du cours et révisez l'essentiel du droit des collectivités territoriales. Au carrefour du droit constitutionnel et du droit administratif, le droit des collectivités territoriales est une matière qui connaît de profondes mutations depuis une trentaine d'années. De la décentralisation élaborée en 1982 aux réformes de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, la matière s'est complexifiée au fil des réformes. Ce Mémento se propose d'appréhender les lignes force de la matière au travers de trois grandes thématiques : en premier lieu, les principes fondamentaux applicables aux collectivités territoriales, en second lieu, les acteurs des collectivités territoriales, et enfin, le champ d'action qui leur est reconnu. Cet ouvrage rend compte des principales caractéristiques et des mutations du droit des collectivités territoriales en incluant les dernières réformes législatives et jurisprudentielles.

Par Virginie Donier
Chez Editions Dalloz

Auteur

Virginie Donier

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Décentralisation, collectivité

Droit des collectivités territoriales

Virginie Donier

Paru le 11/09/2025

Editions Dalloz

20,00 €

9782247240708
