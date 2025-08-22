Cet ouvrage propose une plongée dans l'univers de Nadau, ensemble polyphonique d'exception qui, depuis un demi-siècle, enflamme, exalte et porte haut les couleurs des langues et cultures d'Occitanie, d'une identité non point recroquevillée sur elle-même mais ouverte au plus grand nombre. Cinq décennies d'une légendaire destinée jalonnée de multiples concerts au retentissant succès sont ici disséquées par l'auteur, tout aussi sensible à l'esprit de ce groupe mythique soudé autour de Joan, figure tutélaire aux multiples talents, qu'à la fabuleuse histoire d'amour scellée avec des publics résolument acquis à la cause d'une expression plus prompte à rassembler qu'à exclure. Car dans cet attachement viscéral aux racines conjugué à une bienfaitrice inclination à l'universel réside toute la magie d'un art qui sait trouver des résonances en chacun de nous.