#Essais

Nadau

Renée Mourgues, Dàvid Grosclaude

ActuaLitté
Cet ouvrage propose une plongée dans l'univers de Nadau, ensemble polyphonique d'exception qui, depuis un demi-siècle, enflamme, exalte et porte haut les couleurs des langues et cultures d'Occitanie, d'une identité non point recroquevillée sur elle-même mais ouverte au plus grand nombre. Cinq décennies d'une légendaire destinée jalonnée de multiples concerts au retentissant succès sont ici disséquées par l'auteur, tout aussi sensible à l'esprit de ce groupe mythique soudé autour de Joan, figure tutélaire aux multiples talents, qu'à la fabuleuse histoire d'amour scellée avec des publics résolument acquis à la cause d'une expression plus prompte à rassembler qu'à exclure. Car dans cet attachement viscéral aux racines conjugué à une bienfaitrice inclination à l'universel réside toute la magie d'un art qui sait trouver des résonances en chacun de nous.

Par Renée Mourgues, Dàvid Grosclaude
Chez Sud Ouest editions

Auteur

Renée Mourgues, Dàvid Grosclaude

Editeur

Sud Ouest editions

Genre

Chanson française

Nadau

Renée Mourgues

Paru le 22/08/2025

192 pages

Sud Ouest editions

29,90 €

9782817712475
© Notice établie par ORB
