Droit constitutionnel

Michel Verpeaux

Des sujets d'examens corrigés pour préparer avec succès vos épreuves écrites. Destinées aux étudiants suivant un enseignement juridique (licence en droit, IEP, etc.), les Annales Droit constitutionnel regroupent en un seul ouvrage : - des sujets d'examen corrigés , donnés dans une vingtaine d'Universités françaises corrigés par les enseignants responsables de la matière et traitant de manière systématique les principaux thèmes du programme de droit constitutionnel ; - des conseils méthodologiques : exposés des techniques de la dissertation, du commentaire d'arrêt, de l'étude de cas et de la recherche documentaire permettant de réussir les différents types d'exercices proposés dans le cadre du contrôle continu, des examens ou des concours.

Par Michel Verpeaux
Chez Editions Dalloz

Michel Verpeaux

Editions Dalloz

Droit constitutionnel

Paru le 04/09/2025

Editions Dalloz

14,00 €

