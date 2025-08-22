Ce livre traite d'un sujet méconnu ? : le travail des pompes funèbres dans des situations exceptionnelles (crashs aériens, attentats, catastrophes naturelles, faits divers ­sordides...) et l'impact psychologique de ces missions sur les personnels. A travers vingt récits racontant, par les voix de ces professionnels, des drames connus voire très connus, nous plongeons, nous lecteurs, dans une réalité qui nous échappait jusqu'alors. Du déclenchement de leur mission à leur travail sur place, jusqu'à l'après, ces récits touchants, parfois même bouleversants, nous éclairent sur une profession et un mal-être non reconnus par la société, qui frappe ces travailleurs de la mort. Et qui doivent nous interroger ? : qu'accordons-nous comme reconnaissance à ceux qui gèrent l'ultime tabou de nos sociétés ? Au fil de cette lecture parfois éprouvante, et toujours passionnante, nous pouvons enfin leur rendre hommage. Charles Guyard est journaliste indépendant.