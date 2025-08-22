Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Travailleurs de la mort

Charles Guyard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce livre traite d'un sujet méconnu ? : le travail des pompes funèbres dans des situations exceptionnelles (crashs aériens, attentats, catastrophes naturelles, faits divers ­sordides...) et l'impact psychologique de ces missions sur les personnels. A travers vingt récits racontant, par les voix de ces professionnels, des drames connus voire très connus, nous plongeons, nous lecteurs, dans une réalité qui nous échappait jusqu'alors. Du déclenchement de leur mission à leur travail sur place, jusqu'à l'après, ces récits touchants, parfois même bouleversants, nous éclairent sur une profession et un mal-être non reconnus par la société, qui frappe ces travailleurs de la mort. Et qui doivent nous interroger ? : qu'accordons-nous comme reconnaissance à ceux qui gèrent l'ultime tabou de nos sociétés ? Au fil de cette lecture parfois éprouvante, et toujours passionnante, nous pouvons enfin leur rendre hommage. Charles Guyard est journaliste indépendant.

Par Charles Guyard
Chez Editions de l’Aube

|

Auteur

Charles Guyard

Editeur

Editions de l’Aube

Genre

Faits de société

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Travailleurs de la mort par Charles Guyard

Commenter ce livre

 

Travailleurs de la mort

Charles Guyard

Paru le 22/08/2025

208 pages

Editions de l’Aube

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782815968294
9782815968294
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.