Commencer à lire en découvrant le monde ! Un ouvrage documentaire passionnant avec de très belles photos sur ce petit animal étonnant à l'habitat devenu précaire... - Un texte facilement déchiffrable adapté aux tout premiers lecteurs (niveau fin de Grande section de maternelle et début de CP). - Une mise à la couleur des lettres muettes, des sons complexes et des mots outils pour faciliter la lecture. - Des rubriques pour entrer dans l'apprentissage de la lecture en découvrant les sons, les lettres, les syllabes, ainsi que des activités de compréhension. + Des jeux en fin de lecture et des cartes de marsupiaux à collectionner !