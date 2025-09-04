Inscription
#Essais

Le chat

Michel Renaud, Caroline Gombert

Entrer dans la lecture en faisant le plein de découvertes ! - Des informations passionnantes et de très belles photos sur l'animal préféré des enfants. - Un texte facilement déchiffrable adapté aux tout premiers lecteurs (niveau fin de Grande section de maternelle et début de CP). - Une mise à la couleur des lettres muettes, des sons complexes et des mots outils pour faciliter la lecture. - Des rubriques pourentrer dans l'apprentissage de la lecture en découvrant les sons, les lettres, les syllabes, ainsi que des activités de compréhension. + Des jeux en fin de lecture et des cartes de chats de différentes races à collectionner !

Par Michel Renaud, Caroline Gombert
Chez Magnard

Auteur

Michel Renaud, Caroline Gombert

Editeur

Magnard

Genre

Multi-matières

Le chat

Michel Renaud, Caroline Gombert

Paru le 04/09/2025

32 pages

Magnard

5,60 €

9782210785014
