L'inspiration des Ecritures saintes

Peut-on encore lire la Bible ? Ne faut-il pas en dénoncer les propos violents, en réprouver les discours patriarcaux, en condamner les formules d'imprécation et de malédiction, voire les appels génocidaires ? Comment oser continuer à affirmer qu'elle est la "Parole de Dieu" ? Ou encore, pour employer l'expression traditionnelle, que ses textes sont "inspirés" ? S'attelant à ce problème ardu, Paolo Monzani nous montre ici que cette crise de l'approche et de la saisie scripturaire ne date pas d'aujourd'hui, mais qu'elle a traversé les siècles. Depuis toujours, la question de l'inspiration accompagne toute tentative d'interprétation. Or, cette histoire mouvementée a suscité tant de querelles, du marcionisme au modernisme, que peu de théologiens ont encore le courage mais aussi la patience qu'il faut pour l'aborder. Brillante synthèse des recherches menées durant le dernier siècle, cet ouvrage capital a pour ambition de renouveler le dialogue entre exégèse et théologie. Car, derrière tous les débats sur le statut de la Bible, sur les formes de sa rédaction, sur les contours de son canon, se dresse la grande question : Dieu parle t- il encore au monde contemporain ? Un ouvrage magistral sur un thème fondamental. Prêtre, enseignant aux Facultés Loyola Paris, Paolo Monzani allie compétence académique et expérience pastorale. L'écoute des questions brûlantes de notre époque est au centre de ses travaux, menés entre Paris, Oxford et Modène. Il signe ici son premier livre.