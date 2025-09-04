Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

L'inspiration des Ecritures saintes

Paolo Monzani

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Peut-on encore lire la Bible ? Ne faut-il pas en dénoncer les propos violents, en réprouver les discours patriarcaux, en condamner les formules d'imprécation et de malédiction, voire les appels génocidaires ? Comment oser continuer à affirmer qu'elle est la "Parole de Dieu" ? Ou encore, pour employer l'expression traditionnelle, que ses textes sont "inspirés" ? S'attelant à ce problème ardu, Paolo Monzani nous montre ici que cette crise de l'approche et de la saisie scripturaire ne date pas d'aujourd'hui, mais qu'elle a traversé les siècles. Depuis toujours, la question de l'inspiration accompagne toute tentative d'interprétation. Or, cette histoire mouvementée a suscité tant de querelles, du marcionisme au modernisme, que peu de théologiens ont encore le courage mais aussi la patience qu'il faut pour l'aborder. Brillante synthèse des recherches menées durant le dernier siècle, cet ouvrage capital a pour ambition de renouveler le dialogue entre exégèse et théologie. Car, derrière tous les débats sur le statut de la Bible, sur les formes de sa rédaction, sur les contours de son canon, se dresse la grande question : Dieu parle t- il encore au monde contemporain ? Un ouvrage magistral sur un thème fondamental. Prêtre, enseignant aux Facultés Loyola Paris, Paolo Monzani allie compétence académique et expérience pastorale. L'écoute des questions brûlantes de notre époque est au centre de ses travaux, menés entre Paris, Oxford et Modène. Il signe ici son premier livre.

Par Paolo Monzani
Chez Cerf

|

Auteur

Paolo Monzani

Editeur

Cerf

Genre

Théologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'inspiration des Ecritures saintes par Paolo Monzani

Commenter ce livre

 

L'inspiration des Ecritures saintes

Paolo Monzani

Paru le 04/09/2025

320 pages

Cerf

29,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782204168779
9782204168779
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.