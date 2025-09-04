Inscription
Mon année de francais CE2

Françoise Picot, Isabelle Dandrimont, Marie-Louise Pignon

Le guide pédagogique pour accompagner la méthode du manuel CM2 Mon année de français Ce guide tout en couleurs propose : - Les principes didactiques de la collection - La mise en oeuvre de chaque séquence, au jour le jour - Des séances spécifiques d'oral - Des conseils de différenciation - Lecture en autonomie : des suggestions de lecture autour d'un thème, d'un genre, d'un auteur... . Fuilletez un extrait du guide pédagogique : https : //www. calameo. com/read/005358335fe387f9ab068

Par Françoise Picot, Isabelle Dandrimont, Marie-Louise Pignon
Chez Nathan

Auteur

Françoise Picot, Isabelle Dandrimont, Marie-Louise Pignon

Editeur

Nathan

Genre

Français CE2

Paru le 04/09/2025

352 pages

Nathan

34,00 €

